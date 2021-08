Werder bestätigt: Sargent vor Abschied

Josh Sargent wird den SV Werder Bremen zeitnah verlassen. Aus diesem Grund wird der US-Amerikaner nicht zum Kader des Zweitligisten beim DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Osnabrück am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gehören, wie SVW-Geschäftsführer Frank Baumann bestätigt: „Wir stehen kurz vor einem Transferabschluss mit einem ausländischen Klub. Aufgrund dessen hat Josh uns mitgeteilt, dass er sich nicht in der Lage sieht, am Samstag zu spielen. Daraufhin haben wir ihn auch vom Abschlusstraining freigestellt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sargent zieht es aller Voraussicht nach zu Premier League-Aufsteiger Norwich City. Der Vertrag des 21-Jährigen in Bremen ist noch bis 2022 datiert. Die Werderaner sind aufgrund ihrer finanziell angespannten Situation darauf angewiesen, Einnahmen aus Spielerverkäufen zu generieren.