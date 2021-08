Bremen forciert Sargent-Entscheidung

Josh Sargents (21) Entscheidung für oder gegen einen Verbleib bei Werder Bremen soll möglichst in Kürze erfolgen, wenn es nach Clemens Fritz geht. Der Leiter Lizenzbereich des Zweitligisten erklärt bei der ‚Bild‘: „Dass er am liebsten erstklassig spielen möchte, ist klar. Es ist eine offene Situation. Wir wollen so schnell wie möglich Klarheit.“

An Sargent sind dem Vernehmen nach unter anderem Bayer Leverkusen und auch Klubs aus der Premier League interessiert. Der US-Nationalspieler erzielte am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (3:2) den ersten Doppelpack seiner Karriere. Dass der Stürmer auch nach dem Ende der Transferperiode noch in Liga zwei aktiv sein wird, erscheint eher unwahrscheinlich.