Leipzig will Platz in der Offensive schaffen

RB Leipzig schafft Platz für die Verpflichtung von André Silva (25). Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge möchten sich die Sachsen leihweise von den Stürmern Alexander Sörloth (25) und Hee-chan Hwang (25) trennen. Auch Youngster Lazar Samardzic (19) soll andernorts Spielpraxis erhalten.

Überhaupt nicht mehr gefragt sind derweil die Dienste von Ademola Lookman (23), der in der vergangenen Spielzeit an den FC Fulham verliehen war. 60 Tore erzielten die Leipziger in der Saison 2020/21 insgesamt – die sechstmeisten aller Bundesligaklubs. Toptorschütze war jedoch Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer (27), der achtmal ins Schwarze traf.