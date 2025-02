City: 60-Millionen-Transfer rückt näher

Manchester City kann sich offenbar auf einen Rodri-Ersatz freuen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sind sich der amtierende Premier League-Meister und der FC Porto über einen Transfer von Nico González einig geworden. Demnach überweisen die Skyblues rund 60 Millionen Euro in die portugiesische Hafenstadt. Die Ausstiegsklausel des Spaniers, die preislich in ähnlichen Sphären angesiedelt ist, zieht City jedoch nicht, stattdessen hat man sich auf ein alternatives Modell geeinigt. Laut Romano hat der 23-Jährige das Okay von Porto bekommen, für Medizincheck und Unterschrift gen Manchester zu reisen.

Mit González bekommt Trainer Pep Guardiola endlich den gewünschten Mittelfeldspieler, der den Ausfall von Ballon d’Or-Gewinner Rodri kompensieren soll. Seitdem das Metronom des City-Mittelfelds verletzt ausfällt, steckt der Champions League-Sieger von 2023 in der Krise. Am gestrigen Sonntag musste man eine herbe 1:5-Klatsche gegen den FC Arsenal hinnehmen.