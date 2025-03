Atlético: Kehrtwende bei Griezmann

Antoine Griezmann hat einen Sinneswandel vollzogen. Wie die ‚as‘ berichtet, will der 34-Jährige nun doch seine Karriere bei Atlético Madrid fortsetzen. Dies sei das erste Ergebnis eines Treffens zwischen Vertretern des Klubs und des Franzosen. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass Griezmann beim geplanten Gespräch seinen Abschiedswunsch in Richtung USA mitteilt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Atlético steht der Angreifer noch bis 2026 unter Vertrag. Der Linksfuß wollte dem Vernehmen nach jedoch darum bitten, im Sommer in die MLS wechseln zu dürfen. Im Gespräch war ein Transfer zum Los Angeles FC, bei dem bereits Griezmanns langjährige Nationalmannschaftskollegen Hugo Lloris (38) und Olivier Giroud (38) unter Vertrag stehen. Nun deutet alles auf ein weiteres Jahr in Madrid hin. Für das Team von Trainer Diego Simeone ist Griezmann immer noch wichtig. In der aktuellen Saison steht der Routinier bei 16 Treffern und sieben Vorlagen nach 42 Einsätzen.