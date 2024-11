Stade Brest verlängert mit Kapitän Chardonnet

Kapitän Brendan Chardonnet (29) bleibt Champions League-Teilnehmer Stade Brest weiter treu. Wie der Verein offiziell verkündet, hat der französische Innenverteidiger sein Arbeitspapier bis 2027 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt des Stammspielers wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Chardonnet spielte bereits seit seiner Jugend für Stade Brest, verließ den Klub 2015 Leihweise für ein Jahr zu SAS Epinal. Seit seiner Leihrückkehr spielt der Franzose ununterbrochen in Brest, absolvierte zwischen 2013 und 2019 insgesamt 55 Spiele in der Ligue 2. Mittlerweile ist Brest in der Ligue 1 etabliert und qualifizierte sich in der vergangenen Saison unter Chardonnets Führung für die Champions League.