Neuer Zehner: HSV holt Karabec an Bord

Diese Saison soll nun aber wirklich die letzte des Hamburger SV in der zweiten Liga sein. Ursprünglich sollte der Absturz des ehemaligen Bundesliga-Dinos ein einjähriges Intermezzo im Unterhaus des deutschen Fußballs bedeuten, nun geht der Klub in seine siebte Zweitligasaison in Serie.

Um den erhofften Aufstieg zu schaffen, arbeiten die Nordlichter weiter an einem schlagkräftigen Kader. Der Verlust des Leistungsträgers Laszlo Bénes (26), den es zu Union Berlin zog, wiegt schwer. Der Mittelfeldmann war in der vergangenen Saison Taktgeber, Torschütze und Vorbereiter. Ihn zu ersetzen wird schwer. Für neue Offensivgefahr soll künftig Adam Karabec (21) sorgen.

Der HSV leiht den tschechischen U21-Nationalspieler von Sparta Prag für eine Saison aus und sichert sich dabei, so ist zu vernehmen, eine Kaufoption über drei Millionen Euro. Der Neuzugang freut sich auf seine neue Herausforderung: „Der HSV ist ein toller Verein und das Volksparkstadion ist absolut beeindruckend. Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen und hoffentlich auch einige Tore zu schießen.“

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz gibt zu verstehen: „Wir haben uns schon länger mit Adam beschäftigt und freuen uns sehr, dass es mit dem Transfer geklappt hat, wobei der Dank für die konstruktiven und zielführenden Gespräche auch seinem Berater Pavel Kuka sowie Spartas Sportdirektor Tomas Rosicky gilt, die ich beide schon seit vielen Jahren kenne.“

Karabec kommt aus der Sparta-Jugend und steht noch bis 2026 beim amtierenden tschechischen Meister unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam der offensive Mittelfeldspieler nicht über die Rolle eines Rotationsspielers hinaus. Insgesamt absolvierte er dabei 23 Pflichtspiele für Sparta, erzielte fünf Treffer und legte vier weitere auf.