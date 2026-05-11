Cancelo: „Ich wurde belogen“

João Cancelo hat einen Giftpfeil in Richtung seines Stamm-Arbeitgebers Al Hilal abgeschossen. Im Anschluss an den 2:0-Sieg im Clásico gegen Real Madrid sagte der Außenverteidiger des FC Barcelona bei ‚DAZN‘: „Jemand bei Al Hilal hat mich belogen. Sie haben mir gesagt, ich würde in den Kader der saudischen Liga aufgenommen, aber dann wurde ich ausgeschlossen.“

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Im Januar war Cancelo auf Leihbasis nach Katalonien gekommen. Zum Titelgewinn in La Liga trug der 31-jährige Portugiese seinen Anteil bei: „Ich habe beschlossen, nach vorne zu schauen, ich bin hier, ich habe einen Titel bei Barcelona gewonnen, ich bin glücklich.“ Wie es im Sommer weitergeht, ist zur Stunde noch offen.