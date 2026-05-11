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Cancelo: „Ich wurde belogen“

von Tobias Feldhoff - Quelle: DAZN
1 min.
João Cancelo wird vorgestellt @Maxppp

João Cancelo hat einen Giftpfeil in Richtung seines Stamm-Arbeitgebers Al Hilal abgeschossen. Im Anschluss an den 2:0-Sieg im Clásico gegen Real Madrid sagte der Außenverteidiger des FC Barcelona bei ‚DAZN‘: „Jemand bei Al Hilal hat mich belogen. Sie haben mir gesagt, ich würde in den Kader der saudischen Liga aufgenommen, aber dann wurde ich ausgeschlossen.“

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Im Januar war Cancelo auf Leihbasis nach Katalonien gekommen. Zum Titelgewinn in La Liga trug der 31-jährige Portugiese seinen Anteil bei: „Ich habe beschlossen, nach vorne zu schauen, ich bin hier, ich habe einen Titel bei Barcelona gewonnen, ich bin glücklich.“ Wie es im Sommer weitergeht, ist zur Stunde noch offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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