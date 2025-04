Newcastle sticht Barça & Real aus

Antonio Cordero steht vor einem Transfer in die Premier League. Wie Fabrizio Romano berichtet, wechselt das spanische Offensivtalent vom FC Málaga zu Newcastle United. Der 18-Jährige stammt aus der Jugend der Andalusier und kommt in der bisherigen Spielzeit in der spanischen zweiten Liga auf 32 Einsätze, in denen er fünf Tore erzielte und sechs Vorlagen gab.

Cordero ist ein schneller und dribbelstarker Flügelspieler, der vor allem auf der linken Offensivseite beheimatet ist, aber in dieser Saison auch auf der rechten Seite zum Einsatz kam. Neben Newcastle waren laut Romano auch der FC Barcelona und Real Madrid an dem spanischen U19-Nationalspieler interessiert.