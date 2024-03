Sané über Zukunft: „Nächstes Jahr haben wir ein Finale daheim“

Im Vorfeld zur Partie Deutschland gegen die Niederlande äußerte sich der gesperrte Leroy Sané zu seiner Zukunft beim FC Bayern. Bei ‚RTL‘ antwortete der 28-Jährige auf die Frage, ob er beim Rekordmeister bleibt: „Ich fühle mich mit meiner Familie sehr, sehr wohl. Ich habe auch noch Ziele mit dem Klub. Wir sind dieses Jahr noch in der Champions League und wollen den Titel gewinnen. Nächstes Jahr haben wir ein Finale daheim. Das ist wie bei der Heim-EM etwas Großes. Das will ich miterleben und auch den Fans etwas zurückzugeben.“

Ein klares Statement in Richtung Verbleib. Denn Sanés Vertrag ist nur noch bis 2025 datiert. Dass die Bayern mit dem Linksfuß ins letzte Vertragsjahr gehen, dürften die Verantwortlichen an der Säbener Straße mit aller Macht verhindern wollen. Will Sané also tatsächlich beim Champions League-Finale 2025 in München für die Bayern auflaufen, wäre das wohl nur mit einer Vertragsverlängerung möglich.