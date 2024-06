Weltmeister Nesta übernimmt Serie A-Klub

Alessandro Nesta hat seinen Vertrag beim AC Reggiana aufgelöst, um seine erste Trainerstation in der Serie A anzutreten. Der AC Monza präsentiert den ehemaligen italienischen Nationalspieler offiziell als neuen Cheftrainer. Dort tritt der 48-Jährige die Nachfolge von Raffaele Palladino an, der wiederum beim AC Florenz übernimmt. Nesta wird mit einem Einjahresvertrag ausgestattet, der sich automatisch um eine weitere Spielzeit verlängert, sollten bestimmte Bedingungen erfüllt werden.

Nesta stand für verschiedene Vereine in 143 Spielen in der zweitklassigen Serie B an der Seitenlinie und führte Aufsteiger Reggiana in der abgelaufenen Saison auf einen starken elften Tabellenplatz. Seine Trainerkarriere startete der Weltmeister von 2006 vor rund neun Jahren beim FC Miami in der Major League Soccer. Nun wagt er den nächsten Schritt.