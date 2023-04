Nur Verlierer beim Mané-Transfer

Die Bayern-Perspektive

Sadio Mané kostete nicht nur 32 Millionen Euro Ablöse, sondern stieg auch gleich in die Riege der Topverdiener auf. Auf mehr als 20 Millionen Jahresgehalt kann er kommen. Das rechtfertigten die Leistungen des 30-Jährigen bislang nicht. Elf Tore und fünf Assists in 30 Pflichtspielen klingen zwar annehmbar – doch traf Mané meist nur bei Schützenfesten. In den Top-Duellen gegen den FC Barcelona, Inter Mailand, Paris St. Germain, Borussia Dortmund und Union Berlig war Mané nur an einem von insgesamt 22 Toren beteiligt. Zu oft wirkt der Senegalese im Bayern-Spiel wie ein Fremdkörper auf der Suche nach der richtigen Position.

Die Liverpool-Perspektive

Beim FC Liverpool war Mané dagegen oft der Mann für die wichtigen Tore. 120 Mal ließ er es in 269 Spielen für die Reds klingeln, gewann alle denkbaren Titel und war bis zuletzt Schlüsselspieler unter Jürgen Klopp. Seit Mané weg ist, stockt die Offensive immens. In 28 Premier League-Spielen stehen erst 48 Tore zu Buche. Zum selben Zeitpunkt der Vorsaison waren es schon satte 25 mehr. Damals war Liverpool Zweiter und erreichte alle Finals. Nun tingelt der Klub auf Platz acht herum und ist aus allen Pokalwettbewerben ausgeschieden. Nicht wenige Fans trauern Vereinslegende Mané hinterher.

Die Mané-Perspektive

Klar: Manés langwierige Verletzung zur Saisonmitte war nicht förderlich. Doch weder davor noch danach konnte der Angreifer seinem eigenen Anspruch gerecht werden. Mané landete bei der prestigeträchtigen Ballon d’Or-Verleihung im Oktober auf Platz zwei – angesichts seiner Saison in München dürfte er beim nächsten Mal nicht mal mehr nominiert werden. Stand jetzt ist aus dem angekündigten „Weltstar“ ein Bankdrücker und Bayerns Flügelstürmer Nummer vier geworden. Das ist selbstredend weit unter dem, was sich Mané selbst vom Wechsel an die Isar versprochen hatte. Nicht ausgeschlossen, dass sich schon Abwanderungsgedanken breitmachen.