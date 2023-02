Stach: Von Mainz nach Liverpool?

Den deutlichen 4:0-Erfolg seiner Teamkollegen gegen Borussia Mönchengladbach am gestrigen Freitagabend musste Anton Stach vom Sofa aus verfolgen. Krankheitsbedingt stand der Mittelfeldspieler dem FSV Mainz 05 nicht zur Verfügung. Stach konnte somit keine weitere Werbung in eigener Sache machen. In den vergangenen Wochen und Monaten scheint das aber bereits ganz gut geklappt zu haben.

Wie ‚90min.com‘ berichtet, haben mehrere Vereine aus der Premier League ein Auge auf Stach geworfen. Der FC Liverpool, Tottenham Hotspur, West Ham United und Newcastle United – sie alle sollen in diesem Jahr schon Scouts nach Deutschland geschickt haben, um den 24-Jährigen genauer unter die Lupe zu nehmen.

Geldsegen für Mainz?

Stach ist vertraglich noch bis 2024 in Mainz gebunden. Zudem besteht eine Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Die Rheinhessen könnten mit einem Verkauf nach England also wieder einmal Kasse machen.

Dies hat in der Vergangenheit schon einige Male gut funktioniert. Jean-Philippe Gbamin (25 Millionen Euro), Shinji Okazaki (elf Millionen Euro) und zuletzt Moussa Niakhaté (zehn Millionen Euro) lassen grüßen.