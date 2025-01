Argentinisches Sturm-Juwel: Bayer 04 verpflichtet Sarco

Der Angriff von Bayer 04 Leverkusen wird in Zukunft noch schlagkräftiger. Wie der Werksverein verkündet, wechselt Alejo Sarco an den Rhein und unterschreibt langfristig bis 2029. Der Stürmer, der in seiner argentinischen Heimat als großes Talent gilt, kommt ablösefrei, da sein Vertrag bei Vélez Sarsfield Ende Dezember ausgelaufen ist.

Sportdirektor Simon Rolfes zeigt sich erfreut über die Verpflichtung: „Alejo Sarco ist ein Versprechen auf die Zukunft von Bayer 04 Leverkusen. Er ist ein technisch versierter Spieler, schnell, wendig und durchsetzungsfähig im Zweikampf. Mit seiner Abschlussstärke komplettiert er das Profil eines modernen Mittelstürmers. Alejo hat eine verheißungsvolle Karriere vor sich.“

Mit 18 Jahren bringt Sarco noch einiges an Entwicklungspotenzial mit und muss sich im Sturmzentrum voraussichtlich zunächst hinter den etablierten Kräften Victor Boniface (23) und Patrik Schick (28) anstellen. Dies hängt auch mit mangelnder Spielpraxis zusammen: Seit er Sarsfield im Juni mitgeteilt hatte, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern würde, verzichtete der Verein auf ihn.

Umso erleichterter zeigt sich das Juwel nach dem Vollzug des Wechsels: „Das Interesse von Bayer 04 bestand schon länger, umso intensiver habe ich die grandiose vergangene Saison des Vereins verfolgt. Es ist aufregend für mich, künftig ein Teil dieser Mannschaft zu sein und eine große Herausforderung, sie mit meinen Mitteln zu verstärken.“

Ein neues Profil für die Werkself

Sarco stellt dabei einen Gegensatz zu den großgewachsenen Boniface und Schick dar. Der Argentinier misst lediglich 1,79 Meter und besticht durch seine Schnelligkeit und seinen guten Abschluss. Das Spiel mit dem Rücken zum Tor birgt dagegen noch Verbesserungspotenzial. Trainer Xabi Alonso darf sich über eine weitere Komponente für seinen Angriff freuen. Dass er Spieler weiterentwickeln kann, hat der Baske bereits unter Beweis gestellt.