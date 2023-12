Werder: Keïta vor dem Comeback

Star-Neuzugang Naby Keïta soll Werder Bremen in Kürze wieder auf dem Feld helfen. Lizenzspielleiter Clemens Fritz sagt der ‚DeichStube‘: „Naby ist voll im Training und fit. Natürlich kann er bei so einer langen Ausfallzeit noch nicht wieder bei 100 Prozent sein, aber er ist definitiv ein Kandidat für Einsätze in den drei verbleibenden Spielen des Jahres.“

Keïta war im Sommer samt seiner langen Verletzungshistorie ablösefrei vom FC Liverpool zu Werder gekommen. Seither ließen eine Adduktoren- und eine Muskelverletzung sowie ein grippaler Infekt nur drei Einsätze zu. Am Samstag (15:30 Uhr) trifft Werder in der Bundesliga auf den FC Augsburg.