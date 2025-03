Bayer gegen Bayern: Die Aufstellungen

Bayer 04

Das Spiel von Bayer Leverkusen ist voll auf Florian Wirtz ausgerichtet, entsprechend musste Xabi Alonso für das Rückspiel gegen den FC Bayern richtig Hand anlegen und die Aufstellung umbauen. Zumal auch der Hinspiel-Pechvogel Nordi Mukiele nach seiner gelb-roten Karte gesperrt ist. Im Sturm darf sich Patrik Schick beweisen. Granit Xhaka ist einsatzbereit und zieht die Fäden im Mittelfeld. Zudem kann Alonso gegen den Rekordmeister auf Jeremie Frimpong bauen und auf das Wunder hoffen.

FC Bayern

Im Gegensatz zu seinem Gegenüber hat Vincent Kompany fast die gesamte Kapelle an Bord. Am Wochenende rotierte der Belgier die gesamte Mannschaft durcheinander und wurde mit einer krachenden 2:3-Niederlage gegen den VfL Bochum bestraft. Gegen Bayer kommen nun alle Stammkräfte um Harry Kane, Jamal Musiala und Co. zurück in die Anfangsformation. Lediglich Manuel Neuer fällt verletzt aus, für ihn steht erneut Winterneuzugang Jonas Urbig zwischen den Pfosten.