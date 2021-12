Aue: Winter-Verstärkung für den Angriff?

Erzgebirge Aue scheint eine mögliche Lösung für die Torflaute ausgemacht zu haben. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der Zweitligist an einer Verpflichtung von Stürmer Semir Telalovic vom FV Illertissen interessiert. Im Gespräch ist eine Ablöse im niedrigen fünfstelligen Bereich, Telalovic soll zum Probetraining in Aue vorstellig werden.

Der 21-Jährige zeigt sich in der Regionalliga Bayern äußerst treffsicher, markierte 15 Treffer in 23 Spielen, seinem Verein brachte das bisher den vierten Platz ein. Aue hingegen plagen akute Abstiegssorgen, nach der Hinrunde steht man mit 14 Punkten auf dem Relegationsplatz. Dem Team von Pavel Dotchev gelangen darüber hinaus in den bisherigen 17 Auftritten lediglich 13 Tore.