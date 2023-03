Nagelsmann: Oder doch Real Madrid?

Julian Nagelsmann ist ein heißes Thema bei Tottenham Hotspur. Hintergrund ist die womöglich bevorstehende Entlassung von Antonio Conte. Nagelsmann wird von der ‚Mundo Deportivo‘ aber auch mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Und dafür gibt es durchaus gute Gründe.

Bereits 2018 hatten die Königlichen beim damaligen Trainer der TSG Hoffenheim angefragt. Es wurde ein Nachfolger von Zinedine Zidane gesucht. In der Führungsetage in Madrid hielt man damals schon große Stücke vom mittlerweile 35-Jährigen. Nagelsmann konnte sich ein Engagement bei Real aber nicht vorstellen.

Im Sommer könnte der Trainerposten bei Real wieder frei werden. Hartnäckig halten sich die Gerüchte, dass Carlo Ancelotti die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen wird. Der Italiener ist nicht unumstritten in Madrid, schließlich beträgt der Rückstand auf den FC Barcelona in der Liga satte zwölf Punkte.

Gegenargumente vom Tisch

Seine Absage vor fünf Jahren erklärte Nagelsmann später so: *„Es ist nicht so, dass ich damals einen unterschriftsreifen Vertrag vor mir liegen hatte. Real wollte ein Gespräch mit mir führen, um mich kennenzulernen. Ich habe gesagt, dass es zu dem Zeitpunkt keinen Sinn macht. Es wären nur drei Wochen bis zum Trainingsauftakt gewesen, ich konnte kaum Spanisch. Das hätte weder meinem noch dem Anspruch von Real genügt. Und es ist ratsam, mehrere Saisons bei einem Verein zu bleiben, um zu lernen.“

In diesem Jahr liegen die Dinge anders. Nagelsmann ist frei, er ist in München gereift und die neue Saison ist noch in weiter Ferne. Ob Real aber erneut zum Hörer greifen wird, das steht aktuell noch in den Sternen.