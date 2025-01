Rückkaufklausel gesenkt: Ibrahimovic auf dem Weg nach Rom

Arijon Ibrahimovic wird zu Lazio Rom wechseln. Das hatte sich bereits gestern abgezeichnet, nun steht der Deal aber. Bilder zeigen den 19-Jährigen am Münchner Flughafen und auf dem Weg nach Rom, wo er bereits von Lazio erwartet wird.

Wie Gianluca Di Marzio berichtet, leiht der Hauptstadtklub Ibrahimovic bis zum Saisonende, ehe er eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro besitzt. Anschließend hat der FC Bayern die Option, den Offensivspieler für 20 Millionen zurückzuholen.

Erst gestern hatte ‚Sky Italia‘ berichtet, dass die Rückkaufklausel bei 25 Millionen liegen soll. Di Marzio zufolge konnte der FCB den Preis aber noch deutlich drücken. Der in Nürnberg geborene Flügelspieler ist offensiv variabel einsetzbar und stellte sein Können bereits in der vergangenen Saison unter Beweis, als der FCB ihn an Frosinone Calcio verliehen hatte. In dieser Saison spielt er unter Vincent Kompany keine Rolle.