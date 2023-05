Bericht: Ronaldo will Al Nassr verlassen – Rückkehr nach Europa?

Die Pläne von Al Nassr mit Cristiano Ronaldo waren groß. Er sollte das Aushängeschild einer kompletten Liga werden, den Fußball in Saudi-Arabien auf ein neues Level hieven und vielleicht auch – ganz nebenbei – den aufgrund der dortigen Menschenrechtslage oft kritisierten Wüstenstaat in einem besseren Licht erscheinen lassen.

Der portugiesische Superstar hat darauf aber angeblich keine Lust mehr. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, will der 38-Jährige seinen aktuellen Klub unbedingt verlassen. Er „hält es nicht mehr aus“, so die katalanische Sporttageszeitung.

Als Grund für Ronaldos Wechselwunsch nennt der Bericht die Lebenssituation in Saudi-Arabien. „Die Infrastruktur ist sehr weit weg von dem Standard in modernen Gesellschaften“, so die Formulierung der ‚Mundo Deportivo‘. CR7s Umfeld lasse dies durchsickern mit der klaren Absicht, einen Transfer anzuleiern – am liebsten nach Europa, aber auch andere Märkte seien ein Thema.

Hürden bleiben

Ein Wechsel weg von Al Nassr könnte für Ronaldo aber schwierig werden. Der Stürmer ist noch bis 2025 an den saudischen Klub gebunden. Da Geld dort kaum eine Rolle spielt und Ablösesummen folglich kaum Relevanz besitzen, ist Ronaldo darauf angewiesen, dass Al Nassr ihm die Freigabe erteilt. Ob dies passieren wird, ist unklar.

Sollte sich CR7 dazu entscheiden, seinen Vertrag mit dem Verein aus Riad einseitig zu kündigen, müsste er Al Nassr finanziell kompensieren, worauf auch die ‚Mundo Deportivo‘ hinweist. Ronaldo stand seit seinem Wechsel Anfang Januar in 17 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er 13 Tore erzielte.