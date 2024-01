Vorgezogener Bayern-Transfer: Der Stand bei Zaragoza

Der FC Bayern will Bryan Zaragoza (22) vorzeitig vom FC Granada nach München holen. Für den Sommer ist bereits ein 13 Millionen Euro teurer Transfer fixiert. Doch angesichts der Ausfälle von Serge Gnabry (28) und Kingsley Coman (27) hat der deutsche Rekordmeister plötzlich Handlungsbedarf auf dem Flügel.

Sportdirektor Christoph Freund bestätigte am Nachmittag bereits, dass Zaragoza sofort kommen soll: „Wir sind in Gesprächen, dass wir ihn vielleicht schon früher dazu holen. Da gehören immer drei Parteien dazu. Mal sehen, was in den kommenden beiden Tagen passieren wird.“

Nun liefert Fabrizio Romano den aktuellen Stand der Dinge. Laut dem Transferexperten hat Zaragoza bereits einem sofortigen Klubwechsel zugestimmt. Derzeit laufen nach wie vor Verhandlungen. Granada habe die Bayern gebeten, ein formales Angebot vorzulegen. Es sieht danach aus, als könnte der Deal klappen.