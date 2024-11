„Noch nicht am Ende“: Lob für Kiel-Torschütze Harres

Trainer Marcel Rapp ist mit der Entwicklung von Phil Harres bei Holstein Kiel sehr zufrieden. Bei der gestrigen 1:2-Niederlage der Störche gegen Werder Bremen erzielte der 22-Jährige den zwischenzeitlichen Ausgleich der Kieler, die laut Rapp auf Spieler wie den Sommerneuzugang von Regionalligist FC 08 Homburg angewiesen sind: „Es ist der Kieler Weg. Wir können uns keinen Stürmer holen, der in der Bundesliga schon 50 Tore geschossen hat. Wir müssen junge Spieler holen, müssen die versuchen besser zu machen. Denen so einen Nährboden geben, dass die sich entwickeln können und die Chance kriegen, in der Bundesliga spielen.“

Weiter sagte Rapp auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Bremen-Partie: „Phil Harres kriegt die Chance im Moment. Er macht es gut und ich glaube, die Entwicklung ist hoffentlich noch nicht am Ende. Ich habe auf jeden Fall Zuversicht, dass er noch besser wird.“ Der junge Angreifer empfahl sich zunächst über Kiels U23 mit drei Torbeteiligungen in fünf Regionalligaspielen für die Bundesligamannschaft. Nach drei Einsätzen im deutschen Oberhaus stehen nun je ein Tor und ein Assist zu Buche.