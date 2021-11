Schalke: Terodde bis Jahresende raus

Schalke 04 hat die Ausfallzeit bei Mittelstürmer Simon Terodde taxiert. Die vor wenigen Tagen erlittene Muskelverletzung in der Wade zwingt den 33-Jährigen zu einer Pause bis Jahresende, so die offizielle Mitteilung der Königsblauen. Damit steht Terodde in mindestens drei Ligaspielen nicht zur Verfügung.

Muskuläre Verletzungen sind derzeit allgemein ein großes Thema auf Schalke: Auch Offensivkraft Dominick Drexler (31) laboriert an Muskelproblemen. Aufgrund einer ähnlichen Blessur kann überdies Innenverteidiger Salif Sané (31) noch nicht wieder ins Geschehen eingreifen.