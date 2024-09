Kurios: Chelsea nominiert Palmer nicht für Europapokal

Der FC Chelsea verzichtet in der Gruppenphase der UEFA Conference League auf Mittelfeldstar Cole Palmer. Auf der offiziellen Kaderliste, die die Blues am heutigen Donnerstag beim europäischen Fußballverband einreichen mussten, fehlt der Name des Ballon d’Or-Kandidaten ebenso wie die von Wesley Fofana (23) und Romeo Lavia (20). Der 22-Jährige kann jedoch vor dem Beginn der K.O.-Phase des Wettbewerbs nachnominiert werden. Wie in den anderen Europapokalwettbewerben dürfen die teilnehmenden Vereine dann drei Kaderplätze neu besetzen.

Die Nichtberücksichtigung von Palmer soll dem Vernehmen nach nicht den UEFA-Limits bei der Kaderzusammenstellung geschuldet sein, sondern in erster Linie mit dem Belastungsmanagement des Youngsters zu tun haben. Der Senkrechtstarter der vergangenen Premier League-Saison ist das Herzstück der Chelsea-Offensive und soll nicht verheizt werden. Chelsea tritt in dieser Saison in fünf Wettbewerben an, Palmer ist zudem auch englischer Nationalspieler und bei den Three Lions für die Nations League eingeplant.