FC Augsburg: Neuer Favorit auf den Trainer-Posten

Die Trainersuche beim FC Augsburg dauert an. Wie die ‚Augsburger Allgemeine‘ berichtet, ist Peter Zeidler zurzeit der Favorit auf die Nachfolge des entlassenen Enrico Maaßen. Kontakt mit dem 61-Jährigen sei bereits hergestellt worden.

André Breitenreiter ist dem Bericht zufolge derweil aktuell kein Thema in der Fuggerstadt. Zwischen den Klubverantwortlichen und dem ehemaligen Hoffenheim-Coach soll es noch zu keinem Austausch gekommen sein. Der 50-Jährige war jüngst neben Stefan Kuntz von ‚Sky‘ mit dem FCA in Verbindung gebracht worden.

Zeidler steht seit 2018 beim FC St. Gallen unter Vertrag und ist an den Schweizer Erstligisten noch bis 2027 gebunden. Für den in Schwäbisch Gmünd geborenen Trainer-Routinier würde also wohl eine Ablöse fällig werden.