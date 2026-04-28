Klarer Real-Plan mit Tchouaméni

Real Madrid plant langfristig mit Defensivallrounder Aurélien Tchouaméni (26). Nach FT-Informationen wollen die Königlichen den momentan bis 2028 datierten Vertrag mit dem Franzosen vorzeitig verlängern.

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In den zurückliegenden Wochen wurde Tchouaméni immer mal wieder als Abschiedskandidat gehandelt. Interesse an dem Rechtsfuß, der auf der Sechs und in der Innenverteidigung agieren kann, bekundet Manchester United. Reals Chancen auf den Zuschlag sind allerdings groß, Tchouaméni winkt im Santiago Bernabéu eine Gehaltserhöhung.