Stürmer gesucht: Hannover rennt die Zeit davon

Hannover 96 möchte in diesem Winter auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden, um das klare Saisonziel Bundesligaaufstieg zu erreichen. Vor allem im Sturm sieht Sportdirektor Marcus Mann noch Handlungsbedarf, wie er der ‚Bild‘ verrät: „Wir haben die klare Absicht, noch etwas im Offensivbereich zu machen. Aber eine Garantie gibt es natürlich nicht.“ Der Verein halte aktuell Kontakt zu vielen Kandidaten, immer in der Hoffnung, dass sich eine Chance auf einen Transfer ergibt. Die Zeit wird jedoch langsam knapp.

Der deutsche Transfermarkt schließt am kommenden Montagabend. Mann würde jedoch am liebsten schon vor dem Nord-Gipfel gegen den Hamburger SV am Sonntag (13:30 Uhr) einen neuen Stürmer eintüten. „Das wäre sicher die Wunschvorstellung“, so der 96-Sportchef. Auf der Abgangsseite sind die Planungen des Klubs dagegen schon abgeschlossen. Nachdem klar wurde, dass Verteidiger Phil Neumann (27) die Niedersachsen erst im Sommer nach Auslaufen seines Vertrags in Richtung Birmingham City verlässt, ist klar, dass kein Spieler mehr abgegeben wird.