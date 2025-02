Blitz-Abschied: Hertha stellt sich bei Dardai quer

Hertha BSC schiebt einem vorzeitigen Abgang von Palko Dardai einen Riegel vor. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist Pogon Stettin an einem sofortigen Transfer des 25-Jährigen interessiert. In Polen ist das Transferfenster noch bis zum morgigen Montag geöffnet. Ein Wechsel des Rechtsaußen, der nur sporadisch bei der Alten Dame zum Einsatz kommt, könnte also theoretisch noch über die Bühne gehen.

Doch laut ‚Bild‘ will sich Neu-Trainer Stefan Leitl zunächst von allen Hertha-Profis ein genaues Bild machen. Dementsprechend würde Dardai keine Freigabe erhalten. Spätestens im Sommer könnte der Sohn von Ex-Trainer Pal Dardai seine Zelte bei der Hertha abbrechen. Sein Vertrag in der Hauptstadt läuft noch bis 2026.