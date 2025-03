Bayer 04: Alonso gibt Wirtz-Update

Xabi Alonso hat sich vor dem DFB-Pokal-Halbfinale bei Arminia Bielefeld am morgigen Dienstag (20:45 Uhr) zur Personallage bei Bayer Leverkusen geäußert. Der Double-Trainer bestätigte, dass Offensivmann Nathan Tella nach seinen Muskelbeschwerden in den Kader zurückkehrt.

Für Edomond Tapsoba und Florian Wirtz kommt die Partie beim Drittligisten dagegen zu früh. Alonso gab an, dass es beiden besser gehe, „sie sind aber nicht dabei“. Innenverteidiger Tapsoba plagt eine Oberschenkelverletzung. Spielmacher Wirtz setzt mit einer Innenbandverletzung aus. Zuletzt hatte Alonso angedeutet, dass der 21-jährige DFB-Star schon früher als erwartet wieder auf dem Platz stehen könnte – womöglich schon am Samstag (15:30 Uhr) in Heidenheim.