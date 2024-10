HSV: Kuntz kritisiert Profis

Die mitunter mäßigen Resultate beim Hamburger SV will Stefan Kuntz nicht Trainer Steffen Baumgart zuschreiben. Dem ‚kicker‘ sagt der Sportvorstand: „Die taktische Idee des Trainers war gut, aber mir fehlten ein bisschen Mut und Überzeugung bei der Umsetzung durch die Spieler.“ Die Kritik an den Profis geht noch weiter. Er erwarte, dass die Spieler „mit mehr Überzeugung spielen“ und ein entsprechendes „Selbstverständnis auf dem Platz“ zeigen.

Ausgerechnet gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf soll den Rothosen dies am Sonntag (13:30 Uhr) gelingen. „Ich möchte in Düsseldorf nun eine Steigerung gegenüber dem Spiel in Hannover sehen“, fordert Kuntz von der Mannschaft. Die Fortuna sei ein „Gegner mit vergleichbarer Qualität und Aufstiegsambitionen“. Der HSV steht aktuell auf Rang sechs mit drei Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz.