Fast fix: Dahoud vor Unterschrift bei Brighton

Der ablösefreie Transfer von Mahmoud Dahoud zu Brighton & Hove Albion ist nur noch Formsache. Laut Fabrizio Romano werden aktuell die nötigen Dokumente zur Unterschrift aufgesetzt. Seit vergangener Woche sind sich die Seagulls und der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund mündlich über den Wechsel einig. Den notwendigen Medizincheck hat Dahoud ebenfalls hinter sich gebracht.

Um die Unterschrift des 27-Jährigen hatten sich in England auch Newcastle United und Leicester City bemüht. Nun erhält Brighton den Zuschlag für den zweifachen DFB-Profi. Das Team von Trainer Roberto De Zerbi belegt in England aktuell Platz sechs und wäre damit nächste Saison in der Europa League vertreten. Beim BVB läuft Dahouds Vertrag nach sechs Jahren zum Saisonende aus.

