St. Pauli verpflichtet Van der Heyden

Die Defensive des FC St. Pauli bekommt Verstärkung. Wie die Kiezkicker mitteilen, gehört Siebe Van der Heyden ab sofort zum Kader. Der 26-jährige Innenverteidiger wird bis zum Saisonende von RCD Mallorca ausgeliehen.

„Ich freue mich auf die Atmosphäre am Millerntor und will schnell meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen“, wird Van der Heyden zitiert. Im bisherigen Saisonverlauf kam der Belgier für Mallorca nur in zwei Ligaspielen zum Einsatz.