Hoffenheim vor Kaderumbruch im Sommer

Der TSG Hoffenheim steht ein geschäftiger Sommer bevor. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, möchte der Bundesligist seinen Kader für die kommende Saison radikal umstellen und verkleinern. Geschäftsführer Sport Andreas Schicker wird demzufolge mit allen Profis Einzelgespräche führen und mitteilen, ob mit ihnen geplant wird oder nicht, sobald der Klassenerhalt feststeht. Acht Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz sechs Punkte.

Klar ist laut dem Fachmagazin jedoch bereits, dass es für Linksverteidiger Christopher Lenz (30) und Innenverteidiger Stanley Nsoki (25) bei der TSG trotz laufender Verträge nicht weitergehen soll. Leo Ostigard (25) wiederum soll unbedingt gehalten werden. Der norwegische Nationalspieler ist zunächst bis zum Sommer von Stade Rennes an Hoffenheim verliehen, kann aber per Kaufoption für rund acht Millionen Euro fest verpflichtet werden. Auch mit Innenverteidiger-Kollege Ozan Kabak soll es in die kommende Spielzeit gehen. Der 24-Jährige fällt seit Juni mit einem Kreuzbandriss und anschließenden Kniebeschwerden aus, soll aber in der Saisonvorbereitung wieder angreifen.