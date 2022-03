Medien: Barça bietet für Raphinha

Der FC Barcelona hat mit Andreas Christensen (25) und Franck Kessié (25) schon zwei Neuzugänge für den Sommer an der Angel. Auch César Azpilicueta (32) soll ablösefrei kommen. Die Katalanen wollen aber auch Geld in die Hand nehmen, um das Team zu verstärken. Weit oben auf der Liste steht offenbar Raphinha von Leeds United.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die katalanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, bemüht sich Barça intensiv um den 25-Jährigen. Von einem konkreten Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro ist die Rede. Ob das reichen wird, Leeds vom Verkauf zu überzeugen, darf aber bezweifelt werden. Die Verhandlungen seien im Gange.

Der englische Erstligist würde das 2024 auslaufende Arbeitspapier am liebsten verlängern. Raphinha soll aber nur gesprächsbereit sein, wenn seine aktuelle Ausstiegsklausel in Höhe von 84 Millionen Euro bei einer neuerlichen Unterschrift in Leeds deutlich gesenkt wird.

Dembélé-Nachfolger?

Die Fronten sind verhärtet und vieles spricht dafür, dass Raphinha auf einen Wechsel im Sommer schielt. Neben Barcelona sollen auch der FC Liverpool und der FC Bayern die Fühler ausgestreckt haben. Die Spur nach München ist aber wohl nicht allzu heiß.

Im Camp Nou könnte der Dribbelkünstler das Erbe von Ousmane Dembélé antreten. Der Franzose hatte eine Vertragsverlängerung im Winter abgelehnt und kann Barcelona zum Saisonende ablösefrei verlassen.