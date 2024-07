Bayern gibt Morrison ab

Innenverteidiger Liam Morrison verlässt den FC Bayern und heuert in England beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers an. Der 21-jährige Schotte war in der vergangenen Saison an Wigan Athletic verliehen.

„Ich freue mich sehr“, sagte Morrison, „ich habe in den letzten Wochen daran gearbeitet und freue mich wirklich darauf loszulegen.“ 2019 war der Rechtsfuß von Celtic Glasgow in die Jugendabteilung der Münchner gewechselt.