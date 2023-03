Härtetest gegen Belgien: So könnte das DFB-Team spielen

Auf der Pressekonferenz vor dem Nachbarschaftsduell gegen Belgien hat Hansi Flick schon einige Teile der Aufstellung verraten. Für die abgereisten Nico Schlotterbeck und Kai Havertz beginnen Thilo Kehrer in der Innenverteidigung und Serge Gnabry in der Offensive.

„Ansonsten werden wir vielleicht eine Änderung machen, vielleicht auch zwei“, kündigte der Bundestrainer an. An der Doppelspitze aus Niclas Füllkrug und Timo Werner aus dem Spiel gegen Peru (2:0) will Flick vorerst festhalten. Möglich, dass Christian Günter und Leon Goretzka ins Team rotieren.

Die voraussichtliche Aufstellung