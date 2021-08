Lionel Messi wird morgen Stellung zu seinem Abschied vom FC Barcelona beziehen. Für zwölf Uhr ist eine Pressekonferenz im Camp Nou anberaumt.

Das Aus in den Gesprächen mit dem sechsfachen Weltfußballer verkündeten die Katalanen am Donnerstagabend offiziell. Die Schuld dafür schiebt der Weltklub dabei dem spanischen Ligaverband in die Schuhe.