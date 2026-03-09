Menü Suche
Auch BVB an Wurmbrand dran

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Nikolaus Wurmbrand (l.) beweist sich auch international @Maxppp

Nicht nur die TSG Hoffenheim hat ein Auge auf Nikolaus Wurmbrand von Rapid Wien geworfen. Auch Borussia Dortmund beobachtet die Entwicklung des 20-jährigen Offensivspielers, berichtet ‚Sky‘. Der gebürtige Wiener ist aktueller Nationalspieler von Österreich und könnte bei der WM in Nordamerika im Sommer weiter Eigenwerbung betreiben

In der Liga wirbelt der Flügelstürmer mächtig umher und spielte sich im Verlauf der Saison auf die Zettel einiger Scouts. Vier Tore und zwei Assists aus 20 Bundesligapartien sind allerdings noch ausbaufähig. Seit November traf Wurmbrand nicht mehr für Rapid in der Liga.

