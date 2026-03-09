Auch BVB an Wurmbrand dran

Nicht nur die TSG Hoffenheim hat ein Auge auf Nikolaus Wurmbrand von Rapid Wien geworfen. Auch Borussia Dortmund beobachtet die Entwicklung des 20-jährigen Offensivspielers, berichtet ‚Sky‘. Der gebürtige Wiener ist aktueller Nationalspieler von Österreich und könnte bei der WM in Nordamerika im Sommer weiter Eigenwerbung betreiben

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Liga wirbelt der Flügelstürmer mächtig umher und spielte sich im Verlauf der Saison auf die Zettel einiger Scouts. Vier Tore und zwei Assists aus 20 Bundesligapartien sind allerdings noch ausbaufähig. Seit November traf Wurmbrand nicht mehr für Rapid in der Liga.