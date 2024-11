HSV: Öztunali denkt über Karriereende nach

Levin Öztunali beschäftigt sich mit einem möglichen Karriereende. Der ‚Hamburger Morgenpost‘ zufolge ist sich der 28-Jährige nicht sicher, ob er sich nochmal für eine neue Herausforderung motivieren kann. Beim Hamburger SV pendelt der Enkel von Vereinsikone Uwe Seeler zwischen Bank und Tribüne, was ihn mental sehr mitnehmen soll. Gemeinsam mit seinem Berater und seiner Familie will er in den kommenden Wochen das weitere Vorgehen besprechen. Auch ein Wechsel ist nicht ausgeschlossen.

Der Mittelfeldspieler kam 2023 als Hoffnungsträger von Union Berlin zum HSV, um den Rothosen beim Aufstieg zu helfen. Seine Bilanz ist aber ernüchternd, dem einstigen Eigengewächs gelang lediglich eine Torbeteiligung in insgesamt 24 Teilzeiteinsätzen. In der Bundesliga lief Öztunali neben Union auch schon für den SV Werder Bremen, Bayer 04 Leverkusen und den 1. FSV Mainz 05 auf.