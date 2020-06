City schnappt sich Juve-Youngster Moreno

Manchester City steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Pablo Moreno, Nachwuchsstürmer bei Juventus Turin. Wie die ‚Marca‘ berichtet, soll der Deal heute oder am morgigen Dienstag eingetütet werden. Für den 18-jährigen Spanier werden laut ‚Sky Sports‘ zehn Millionen Euro Ablöse fällig.

Offenbar sieht City-Trainer Pep Guardiola großes Potenzial in seinem jungen Landsmann. 2018 war Moreno aus der U16 des FC Barcelona in Juves Nachwuchsabteilung gewechselt. Zuletzt stellte er seine Torgefahr mit vier Toren in drei Youth League-Spielen unter Beweis.