VfB-Transfer fällt ins Wasser

Die Rückrunden-Leihe von Lazar Jovanovic zu seinem Ex-Klub Roter Stern Belgrad fällt ins Wasser. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kehrte der 19-Jährige mit einer Verletzung aus der Winterpause zum VfB Stuttgart zurück, weshalb der bereits vereinbarte Wechsel geplatzt ist. Der Flügelstürmer war erst im Sommer für fünf Millionen Euro aus Belgrad nach Stuttgart gekommen, konnte sich bisher jedoch nicht durchsetzen.

Lediglich 37 Bundesligaminuten stehen für den Youngster zu Buche. In der Heimat sollte Jovanovic die nötige Spielpraxis sammeln. Daraus wird jedoch nichts. „Die Verletzung ist nicht klar definierbar. Er hat eine Rückenthematik, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass er erst 18 ist. Und damit umso mehr ein Versprechen für die Zukunft“, so VfB-Coach Sebastian Hoeneß gegenüber der Boulevardzeitung.