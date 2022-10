Bobic: Hertha-Anteile „für einen Euro“

Hertha-Sportchef Fredi Bobic hat sich zu der Posse rund um Investor Lars Windhorst geäußert, der den Berlinern den Rückkauf seiner Vereinsanteile angeboten hatte. Im ‚Aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘ sagte Bobic: „Für einen Euro nehmen wir alles zurück.“ Hintergrund ist ein Streit zwischen Windhorst und dem Präsidium um eine angebliche Schmutzkampagne gegen Ex-Präsident Werner Gegenbauer.

Angesprochen auf ein mögliches Mitspracherecht des Hauptstadtklubs, was den Käufer der zur Disposition stehenden Anteile angeht, wich der ehemalige DFB-Stürmer aus: „Ich kann nur so viel sagen: Wir haben den Vertrag positiv für Hertha BSC gestaltet.“ In den kommenden Wochen wird ein Statement des Vereins erwartet, bis dahin gilt es abzuwarten, wie sich die Causa Windhorst entwickelt.