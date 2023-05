Erster Sommer-Neuzugang: Werder schnappt sich Kownacki

Dawid Kownacki wird ab der kommenden Spielzeit für den SV Werder Bremen auf Torejagd gehen. Der 26-Jährige erhält beim Bundesligisten einen langfristigen Vertrag, über die genaue Länge machen die Bremer wie gewohnt keine Angaben. Der polnische Offensivakteur schließt sich den Grün-Weißen ablösefrei von Fortuna Düsseldorf an. Für die Rheinländer war der Rechtsfuß in über 100 Spielen an mehr als 40 Treffern direkt beteiligt.

„Wir sind froh, dass wir Dawid mit unserem Konzept überzeugen konnten und er sich für den Werder-Weg entschieden hat, denn wir wussten, dass sich auch andere Clubs aus der Bundesliga um ihn bemüht haben. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten im Offensivbereich qualitativ bereichern wird“, erklärt Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball bei Werder Bremen.

Auch Cheftrainer Ole Werner freut sich auf den Neuzugang: „Dawid ist ein beweglicher Stürmer, der seine Räume sucht und Torgefahr ausstrahlt. Er konnte in der laufenden Saison sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter bei Fortuna überzeugen. Als siebenfacher polnischer Nationalspieler, im Europapokal mit Lech Posen und durch seine Zeit bei Sampdoria Genua hat er zudem wichtige internationale Erfahrungen sammeln können, die er bei uns einbringen kann.“