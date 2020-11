Hertha: Interne Lösung als Córdoba-Ersatz

Hertha BSC will auf die Verletzung von Jhon Córdoba nicht auf dem Transfermarkt reagieren. Wie Trainer Bruno Labbadia gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt, soll voll und ganz auf Krzysztof Piatek gesetzt werden: „Wir haben ein Gespräch geführt. Krzysztof weiß jetzt, dass er die erste Wahl ist. Krzysztof will immer Tore schießen. Zum einen müssen wir unser Spiel anpassen, weil er ein spezieller Spieler ist. Zum anderen muss er ein paar Sachen machen, die für die Mannschaft wichtig sind.“

Córdoba zog sich am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen den FC Augsburg einen starken Teilriss der Syndesmose am Sprunggelenk zu. In diesem Jahr wird der 27-jährige Kolumbianer nicht mehr zum Einsatz kommen können. Piateks gesteigerter Stellenwert soll dem 25-jährige Polen helfen. „Ich hoffe, das gibt ihm Auftrieb. Wir brauchen ihn in einer Verfassung, in der er Torgefahr ausstrahlt“, so Labbadia.