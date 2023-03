Real: Neue Trikotnummer für Vinicius

Bei Real Madrid könnte Offensivspieler Vinicius Junior in der kommenden Saison in große Fußstapfen treten. Wie ‚Defensa Central‘ berichtet, soll der 22-jährige Brasilianer künftig mit der legendären Rückennummer sieben auflaufen, die zuvor von Vereinslegenden wie Cristiano Ronaldo und Raúl getragen wurde. Aktuell trägt die sieben Eden Hazard. Die Blancos würden den 32-jährige Belgier im Sommer allerdings gerne von der Gehaltsliste streichen.

Dem Bericht zufolge soll die Neuvergabe der Trikotnummer den sportlichen Wert des Angreifers widerspiegeln. Der agile Rechtsfuß hat sich bei den Königlichen in den zurückliegenden Monaten zum absoluten Leistungsträger gemausert. In der laufenden Saison konnte der Brasilianer in 36 Einsätzen bereits 18 Treffer sowie neun Assists beisteuern. Sein Vertrag bei Madrid läuft aktuell nur noch bis 2024, soll aber zeitnah verlängert werden. Die bedeutsame Rückennummer könnte Vinicius einen Verbleib in der spanischen Hauptstadt noch einmal schmackhafter machen.

