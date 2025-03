Einspruch gegen Barça-Sieg? | Depay sorgt für Eklat

Es ist das Kleingedruckte

Der FC Barcelona fegt bislang nur so durch die Saison. In La Liga thront man an der Tabellenspitze und auch in der Champions League darf man sich nach langer Zeit mal wieder Chancen auf den Titel ausrechnen. Am gestrigen Donnerstag fiel der CA Osasuna den Blaugrana mit 0:3 zum Opfer. Doch ganz freuen kann man sich in Katalonien über die drei Punkte noch nicht. Denn in Pamplona überlegt man Einspruch gegen die Niederlage einzulegen, berichtet ‚Cadena COPE‘. Grund dafür ist eine kuriose FIFA-Regel.

Im Mittelpunkt steht dabei Iñigo Martínez. Der Verteidiger wurde in der vergangenen Länderspielpause für die spanische Nationalmannschaft nominiert, musste aber verletzungsbedingt abreisen. Laut FIFA-Artikel fünf darf ein Spieler aber bei verfrühter Abreise fünf Tage lang nach dem letzten Spiel des Länderspielfensters nicht für seinen Verein spielen. Spanien spielte zuletzt am Sonntag, Barça schon am Donnerstag und Martínez stand in der Startelf. Eine Ausnahme gilt nur, sollte der nationale Verband einen Einsatz ausdrücklich erlauben. Ob das im Fall Martínez passiert ist, ist jedoch noch unklar.

Depay kassiert ab

Memphis Depay ist ein polarisierender Charakter. Neben dem Platz fällt der Niederländer mit seinem extravaganten Kleidungsstil und seiner Rapkarriere auf, während er auf dem Platz mit seiner aufreizenden Spielweise für Aufsehen sorgt. So geschehen auch gestern beim Finale der Paulista-Meisterschaft für sein Team Corinthians gegen Stadtrivale Palmeiras. Kurz vor Schluss stellte sich der Angreifer nahe der Eckfahne demonstrativ auf den Ball und provozierte damit eine Rudelbildung.

Diese eskalierte derart, dass zwei Spieler des Feldes verwiesen wurden, Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geworfen wurden und das Spiel für einige Minuten unterbrochen werden musste. Depay wird es egal sein, Corinthians gewann den Pokal mit dem 0:0 im Rückspiel durch den 1:0-Sieg im Hinspiel. Auch der Blick auf das eigene Konto dürfte dem 30-Jährigen gefallen. Durch den Pokalsieg erhält Depay laut ‚geglobo‘ 760.000 Euro. Insgesamt beträgt die Siegprämie für Corinthians übrigens 800.000 Euro. Ein großes Stück, das Depay also vom Kuchen abbekommt.