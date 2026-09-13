Der FC Barcelona will vorzeitig mit Raphinha verlängern. Laut der ‚as‘ könnte dem 29-jährigen Offensivstar zeitnah ein neuer Vertrag bis 2030 vorgelegt werden. Momentan ist Raphinha noch bis 2028 gebunden. Weiterhin sollen dem Brasilianer auch Offerten aus Saudi-Arabien vorliegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor vier Jahren kam Raphinha für 58 Millionen Euro von Leeds United nach Barcelona. In der neuen Saison steht der Barça-Kapitän nach fünf Einsätzen bei neun Torbeteiligungen (acht Tore, ein Assist).