Menü Suche
Kommentar
La Liga

Raphinha-Angebot im Anflug

von David Hamza - Quelle: as
Raphinha jubelt im strömenden Regen @Maxppp

Der FC Barcelona will vorzeitig mit Raphinha verlängern. Laut der ‚as‘ könnte dem 29-jährigen Offensivstar zeitnah ein neuer Vertrag bis 2030 vorgelegt werden. Momentan ist Raphinha noch bis 2028 gebunden. Weiterhin sollen dem Brasilianer auch Offerten aus Saudi-Arabien vorliegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor vier Jahren kam Raphinha für 58 Millionen Euro von Leeds United nach Barcelona. In der neuen Saison steht der Barça-Kapitän nach fünf Einsätzen bei neun Torbeteiligungen (acht Tore, ein Assist).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Raphinha

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Raphinha Raphinha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert