HSV: Der Stand bei Königsdörffer

Die Zeichen zwischen dem Hamburger SV und Ransford Königsdörffer stehen offenbar auf Trennung. Wie die ‚Bild‘ berichtet, verlaufen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen Klub und Spieler seit über einem Jahr im Sande. Bereits seit dem vergangenen Frühjahr wurden immer wieder neue Verhandlungsrunden angesetzt, zuletzt legten die Rothosen Ende des Jahres ein neues Angebot vor. Eine Einigung ist nicht in Sicht, der Kontrakt des 24-Jährigen läuft nach aktuellem Stand im Sommer aus.

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Königsdörffer war 2022 für 1,4 Millionen Euro von Dynamo Dresden zum HSV gewechselt. Anfang August stand der sechsfache ghanaische Nationalspieler kurz vor dem Wechsel zum OGC Nizza. Dieser zerschlug sich jedoch, da der Angreifer durch den Medizincheck fiel. In der Folge entwickelte sich Königsdörffer in Hamburg überraschend zum Stammspieler. Trotzdem scheinen sich die Wege am Saisonende zu trennen. Der Nordklub sucht bereits intensiv nach gleich drei neuen Stürmern, wie unlängst bekannt wurde.