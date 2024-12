Vier Schwergewichte im Rennen um Xavi: Zu viele Hürden für RB

Xavi Simons war in seiner noch jungen Karriere schon viel unterwegs. Als junger Teenager erlangte er beim FC Barcelona auf Social Media früh große Bekanntheit, verließ die Katalanen dann mit 16 in Richtung Paris St. Germain und spielte in den Niederlanden bei der PSV Eindhoven, ehe er schließlich 2023 bei RB Leipzig landete.

Dort fühlt sich der 21-Jährige gerade unter Trainer Marco Rose pudelwohl, entschied sich im Sommer trotz vieler Angebote dafür, die Leihe noch um ein Jahr auszuweiten. Doch je näher der nächste Juli rückt, in dem es für Xavi erst einmal wieder zurück zu PSG gehen würde, desto konkreter werden auch die Gedankenspiele über seine Zukunft.

Wird Xavi zum Leipziger Rekordtransfer?

Denn für diese interessieren sich viele fußballerische Schwergewichte, die den Niederländer gerne in ihren Reihen haben würden. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sollen sich zuletzt etwa der FC Liverpool, Manchester United, der FC Barcelona und Inter Mailand nach dem Ausnahmetalent erkundigt haben.

Klar ist: Günstig wird Xavi nicht – und da könnte es für RB schwierig werden. Denn die Sachsen würden den Offensivspieler gerne festverpflichten, müssten dafür aber tief in die Tasche greifen. PSG möchte 80 Millionen Euro haben, denkbar wäre laut ‚Sport Bild‘ für RB ein Modell mit einer Rekordablöse von 50 Millionen, weitere 30 Millionen würden dann bei einem Weiterverkauf an PSG fließen.

Und auch beim Gehalt müsste sich RB weit aus dem Fenster lehnen, die Sportzeitung nennt ein Salär von 15 Millionen. Sollten die Leipziger das finanziell stemmen, wäre Xavi mit Abstand der Top-Verdiener, was zu Unruhen im Verein führen könnte.

Konkrete Gespräche zwischen RB und PSG geplant

Viele Aspekte deuten also auf einen endgültigen Abschied des Ballkünstlers im Sommer hin, erst recht, sollte RB seinen Trainer Marco Rose, der ein großer Förderer von Xavi ist, noch vor dem Saisonende entlassen.

Eilig hat es Xavi derzeit allerdings noch nicht, der ‚Sport Bild‘ zufolge plant der niederländische Nationalspieler im Januar noch keine Entscheidung. Fest auf dem Plan stehen sollen auch konkrete Gespräche zwischen PSG und RB über eine Zukunft. Aufgrund der vielen Hürden ist es allerdings fraglich, ob diese für Leipzig zum gewünschten Ergebnis führen werden.