Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

BVB: Campbell-Klausel enthüllt

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Bild
Cole Campbell im Trikot der SV Elversberg @Maxppp

Sollte man Toptalent Cole Campbell von der SV Elversberg zurückholen, müsste Borussia Dortmund tief in die Tasche greifen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, beläuft sich die Höhe der vereinbarten Rückkaufoption auf zwölf Millionen Euro. Diese gilt zudem nur für den Sommer 2027 und den im darauffolgenden Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dortmund verkaufte den 20-jährigen Angreifer vor wenigen Wochen für sechs Millionen Euro an den Aufsteiger, hofft jedoch weiterhin auf den endgültigen Durchbruch des Youngsters. Seit der U17 war der US-Amerikaner für den BVB aufgelaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Elversberg
Cole Campbell

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Elversberg Logo SV Elversberg
Cole Campbell Cole Campbell
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert