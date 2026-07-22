Sollte man Toptalent Cole Campbell von der SV Elversberg zurückholen, müsste Borussia Dortmund tief in die Tasche greifen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, beläuft sich die Höhe der vereinbarten Rückkaufoption auf zwölf Millionen Euro. Diese gilt zudem nur für den Sommer 2027 und den im darauffolgenden Jahr.

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Dortmund verkaufte den 20-jährigen Angreifer vor wenigen Wochen für sechs Millionen Euro an den Aufsteiger, hofft jedoch weiterhin auf den endgültigen Durchbruch des Youngsters. Seit der U17 war der US-Amerikaner für den BVB aufgelaufen.